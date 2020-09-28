Как сообщает «Крыминформ», он проработал на новом посту всего четыре дня. «Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – заявил глава российской городской администрации Иван Имгрунт.

В начале августа Загорцев записал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Беларуси и отправил его персонально нескольким людям, которых он «знал и знает, как настоящих офицеров», рассказал он в беседе с изданием «Подъем». В своем обращении он также предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики, добавив, что его дети и брат жены «оказались на баррикадах в самый первый день», и это вызывает у него гордость.

Обращение было записано до того, как Загорцев стал чиновником РФ. На тот момент он не занимал госдолжности ни в Беларуси, ни в России, а лечился в Ялте, где затем ему предложили работу в мэрии. Загорцев считает, что «некоторые местные товарищи» использовали ситуацию с роликом в своих целях.

В интервью «Новой газете» он заявил, что после увольнения его позиция по отношению к тому, что происходит на улицах Беларуси, не изменилась. «И я ее не менял никогда. Но это никак не связано с работой в Ялте. […]Если бьют ребенка, женщину, старика, то я, как мужчина, который сам уже дедушка, я всегда буду против, я буду защищать. Как у нормального человека может быть другая позиция?», - сказал он.

Замглавой администрации 62-летний Михаил Загорцев был назначен 21 сентября, он должен был курировать ЖКХ и транспорт. До этого Загорцев возглавлял Смолевичский райисполком Минской области Беларуси.

На подконтрольный Москве пост вице-мэра он был утвержден лично Иваном Имгрунтом. При этом, пишет ресурс EADaily.Com, неясно, как это вообще стало возможным, поскольку прием на государственную службу, согласно законам России, лиц с иностранным гражданством не допускается.

Крымский полуостров был аннексирован РФ в 2014 году.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.