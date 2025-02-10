ПОЛИТИКА
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Азербайджан закрыл въезд боксеру-депутату Валуеву
МИД Азербайджана внес первого зампреда комитета Госдумы по туризму в черный список после его высказываний о «диаспорах», «пантюркизме» и закрытии «Русского дома»
Азербайджан закрыл въезд боксеру-депутату Валуеву
Николай Валуев / Reuters
10 февраля 2025 г.

Первый заместитель председателя комитета по туризму Госдумы РФ Николай Валуев объявлен персоной нон грата в Азербайджане. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на недавние высказывания депутата о закрытии представительства «Россотрудничества» в стране.

«Совершенно неприемлемы оскорбительные высказывания первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по туризму Николая Валуева, направленные против Азербайджана и нашего народа, заявления угрожающего характера в отношении нашей страны», — заявил представитель МИД.

Поводом для решения стали комментарии Валуева в его телеграм-канале о закрытии «Русского дома». «А это все из «дрючбы народов», сфер влияния и про пантюркизм. Беспокойство, так сказать, за чистоту отношений. Насколько известно в России нет такой структуры что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные «диаспоры». И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги. И очень большие», — написал депутат, предложив «присмотреться к [диаспорам] еще внимательнее».

Гаджизаде напомнил, что это не первый случай внесения депутатов Госдумы в черный список. Ранее въезд в страну был запрещен первому зампреду комитета по делам СНГ Константину Затулину и зампреду комитета по защите семьи Виталию Милонову за выступления против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«С сожалением хотим заявить, что все эти депутаты, действующие против нашей страны, являются членами правящей партии России - партии «Единая Россия». В отношении таких лиц, которые действуют против суверенитета, территориальной целостности нашей страны, азербайджанского народа, будут предприняты соответствующие шаги в рамках законодательства Азербайджана», - подчеркнули в МИД.

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