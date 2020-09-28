Российские банки столкнулись с нехваткой валюты – они исчерпали запасы. На данный момент банковская система России находится в состоянии дефицита валютной ликвидности, утверждают аналитики Райффайзенбанка, пишет Finanz.ru.

По расчетам специалистов, на начало сентября валютные резервы банков были на 3,5 миллиарда долларов меньше суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам.

Таким образом, на данный момент у банков нет достаточно наличных или валютных активов, которые можно продать за наличные средства, чтобы просто расплатиться со всеми клиентами, которые могут потребовать свои деньги в любой момент.

«Валютная подушка», то есть «непубличные резервы страны» банковской системы, была потрачена полностью. В начале года банки имели 15 миллиардов долларов свободных средств, однако, на фоне шока от падения цен на нефть, который в апреле испытала экономика, средства начали активно тратиться.

В июне и июле банки изъяли 11 миллиардов долларов с иностранных корсчетов, объем которых упал до минимума более чем за 1,5 года. В августе эти запасы восстановились, но лишь на 0,6 миллиарда долларов, что не компенсировало долг банков перед клиентами по расчетным счетам, который вырос на 2,9 миллиарда долларов.

Ранее крупнейший банк РФ увеличил кредитный портфель на 2,9%. Рост корпоративного кредитного портфеля составил 3,2% до 14,9 триллиона рублей, розничного - на 2,4% до 7,8 триллиона рублей.

В августе «Сбербанк»выдал корпоративным клиентам кредиты на 1,2 триллиона рублей, розничным клиентам - на 441 миллиард рублей, что в 1,5 раза превышает среднемесячную выдачу до кризиса и пандемии.