Жители Северного Кавказа и юга РФ больше остальных в стране придерживаются здорового образа жизни, в то время как вредные привычки чаще всего имеют россияне, проживающие в регионах Дальнего Востока. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Для составления рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни эксперты проанализировали интерес к занятиям спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании и условия труда.

Рейтинг возглавил Дагестан. Следом идут Чечня, Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. Авторы подкрепляют исследование данными статистики, показывающими низкий уровень потребления табака и невысокий объем продаж алкоголя, а также популярностью спорта.

На последних позициях оказались Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатка, Забайкальский край и Амурская область.

Исследователи также пришли к выводу, что употребление горячительных напитков, несмотря ни на что, остается самой распространенной вредной привычкой у россиян. В 2020 году показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона составил 7,3 литра, что сопоставимо с 2019 годом. При этом количество регионов, где этот показатель равен или ниже общероссийского уровня, выросло до 42.