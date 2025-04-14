Правоохранительные органы Кыргызстана сообщили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки и незаконные акции в разных регионах страны. По данным ГУВД Чуйской области, возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики — «Массовые беспорядки».

В рамках расследования установлены личности участников предполагаемой группы, в которую входили бывшие политики, представители организованных преступных группировок и гражданские активисты.

Сотрудники милиции задержали жителя Токтогульского района Джалал-Абадской области, которого считают активным участником группы. При задержании он пытался уничтожить следы преступления.

Также была задержана жительница Кара-Суйского района Ошской области. По версии следствия, она занималась легализацией денежных средств, предназначенных для пособников.

По данным следствия, она работала оператором-монтажером и за плату производила провокационные видеоматериалы с участием активиста Тилекмата Куренова и других лиц. Затем эти материалы распространялись через фейковые аккаунты в социальных сетях.

Обыски прошли в Джалал-Абадской, Ошской областях и в городе Ош. В ходе операций изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о других попытках дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане. В ноябре 2024 года правоохранительные органы пресекли подготовку массовых беспорядков и попытку дестабилизации в день выборов в местные кенеши.