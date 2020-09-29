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ВС Азербайджана продолжают бои за освобождение города Физули
По сведениям Минобороны Азербайджана, на данном направлении уничтожены еще 4 танка ВС Армении, а также РСЗО «Ураган». Ожесточенные бои за освобождение оккупированных территорий Азербайджана продолжаются
ВС Азербайджана продолжают бои за освобождение города Физули
Фото: AA / Others
29 сентября 2020 г.

Азербайджанская армия ведет ожесточенные бои за освобождение оккупированного Арменией города Физули, сообщает агентство Anadolu cо ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

«Наступательная операция началась с утра 29 сентября. В пределах 07.00 - 08.00 по местному времени на данном направлении уничтожены еще 4 танка ВС Армении, а также РСЗО «Ураган». Ожесточенные бои продолжаются», - передает Минобороны АР.

Город Физули был оккупирован армянскими вооруженными силами 23 августа 1993 года.

В пресс-службе оборонного ведомства Азербайджана сообщили, что все освобожденные за последние дни территории страны остаются под контролем азербайджанских ВС.

В оборонном ведомстве АР также сообщили о разгроме 3-го мотострелкового полка «Мартуни» ВС Армении.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В ходе контрнаступления были освобождены в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожены несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанских ВС.

В настоящее время в обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение со всеми странами, кроме Турции.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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