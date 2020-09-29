Турция всецело поддерживает Азербайджан в стремлении защитить родные земли. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства призвал Армению незамедлительно прекратить агрессивные действия и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ.

Министр обороны Турции напомнил авторам заявлений по «необходимости незамедлительного прекращения огня» о продолжающейся оккупации 20% азербайджанских земель, варварстве и убийстве сотен мирных жителей Ходжалы в феврале 1992 года.

«Где вы были, когда армяне убивали женщин, стариков и детей в Ходжалы? О чем думали в течение последних 30 лет, пока более миллиона человек живут в качестве беженцев и вынужденных переселенцев?», - заявил министр.

Акар подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана строятся на принципе «одна нация – два государства». «Анкара и Баку вместе в радости и горе», - сказал глава оборонного ведомства.

Министр иностранных дел Турции также заявил сегодня, что Анкара готова оказать помощь Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. О полной поддержке глава внешнеполитического ведомства высказался в ходе посещения посольства Азербайджана.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В ходе контрнаступления были освобождены в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожены несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанских ВС.