Представители делового мира уверены, что соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, переговоры о котором становятся все активнее, экономически выгодно обеим странам.

Глава Ассоциации турецких бизнесменов в Украине (TUİD) Бурак Пехливан в беседе с корреспондентом Anadolu отметил, что деловые круги как Турции, так и Украины ждут заключения важных договоренностей. «В этот золотой век наших отношений соглашение станет вишенкой на торте», – сказал он.

Влиятельный бизнесмен напомнил, что в этом году с марта по август Турция стала крупнейшим иностранным инвестором в Украине, а Украина в прошедшем году больше всех других стран – на 47% – увеличила долю в экспорте Турции.

«За первые 8 месяцев этого года объем экспорта составил 1,465 млрд долларов, а объем импорта – 1,4 млрд долларов. Таким образом, Турция впервые в истории отметила в Украине внешнеторговый профицит. Украина же достигла наибольшего профицита внешнеторгового баланса в Турции за 29 лет своей независимости. Но для нас не важно, кто добился большего профицита. Деловые круги призывают расширять рынок», – добавил Пехливан.

Цель – оборот торговли в 20 миллиардов $

Пехливан напомнил, что лидеры стран сначала поставили цель довести объем внешней торговли до 10, а затем до 20 млрд долларов. «Мы можем достичь этой цели, устраняя имеющиеся преграды. Рост торговли в интересах обеих сторон, он будет содействовать увеличению благосостояния как народа, так и деловых кругов», – подчеркнул он.

По словам главы TUİD, президент Украины Владимир Зеленский положительно настроен по отношению к деловым кругам Турции. В долгосрочной перспективе соглашение о свободной торговле в большей мере отвечает интересам страны, указал он.

«Мы видим, что объем экспорта Украины сокращается. И это нехороший показатель. Мы предлагаем нарастить торговый оборот. И со стороны Украины есть поддержка. Несмотря на эпидемию, переговоры по соглашению о свободной торговле получили импульс. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Лидеры демонстрируют волю в этом направлении. Я надеюсь, что соглашение будет заключено в этом году. Неприемлемо, чтобы этого не произошло при таких благоприятных условиях», – сказал Пехливан.

Тесное сотрудничество в Черном море

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, со своей стороны, заявил, что уровень проводимых переговоров позволяет утверждать, что предпосылки для углубления отношений между двумя странами созрели. Он подчеркнул, что в начале этого месяца Турция представила обновленное предложение, и это можно рассматривать как начало новых переговоров.

По мнению украинского правительства, новые предложения открывают путь к комплексному решению проблем в двусторонней торговле, отметил также Чижиков. «Наше правительство делает все, чтобы ускорить этот процесс. Задача обеих сторон – достичь соглашения, которое обеспечит сбалансированный и положительный результат», - добавил он.

Указав на то, что экономики Украины и Турции по своему характеру дополняют друг друга, Чижиков также сказал: «В прошлые годы средний рост объема торговли двух стран составлял 15-20 процентов в год. За первые четыре месяца этого года объем торговли, несмотря на эпидемию, вырос на 10 процентов. Многие виды украинской продукции перерабатываются в Турции. В Украину поступают огромные турецкие инвестиции. Это означает тесное сотрудничество в Черном море».

Глава ТПП заявил, что соглашение о свободной торговле внесет вклад в укрепление экономики Украины, освободив предпринимателей от таможенных пошлин на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. «Но дело не только в пошлинах – подобные соглашения, как правило, служат росту заинтересованности предпринимателей в торговле и способствуют интенсивному росту товарооборота», – заявил Чижиков.

Глава Турецко-украинского делового совета Рушен Четин, в свою очередь, указал на необходимость скорейшего подписания соглашения, которое, на его взгляд, принесет пользу обеим странам. Только оно, по словам Четина, способно устранить факторы, препятствующие развитию торговли. «На переговорах, проводимых с нашими украинскими друзьями, мы убеждаемся в том, что обе стороны искренне стремятся к развитию сотрудничества», – отметил глава совета.

Особенно в заключении соглашения заинтересованы представители секторов текстильной, стальной и зерновой индустрии, указал Четин. «Этот процесс был начат еще в 2012 г. и продолжается по сей день с учетом взаимных интересов сторон. Для того чтобы довести дело до конца, необходимо найти «золотую середину» в спорных вопросах, связанных с перечисленными сферами. Для этого и ведутся переговоры. Как правительство, так и предприниматели всеми способами поддерживают этот процесс», – рассказал Четин.

Турция увеличит свой потенциал в конкуренции с Европой

Сопредседатель Союза промышленников и предпринимателей Турции, Украины, Румынии и Крыма (TURKSİD) Исмет Юксель также говорит, что работающие в Украине турецкие предприниматели длительное время ожидали заключения соглашения о свободной торговле между двумя государствами.

Реализация соглашения будет способствовать дальнейшему прогрессу экономических связей между двумя странами, подчеркнул Юксель – оно принесет пользу как турецким фирмам, действующим в Украине, так и украинским бизнесменам, работающим в Турции. По мнению Юкселя, благодаря достижению конкретных договоренностей Турция сможет увеличить свою конкурентоспособность в освоении украинского рынка, на что претендуют и многие страны Европы.