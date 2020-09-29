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В РФ 90% мусора – на свалках и полигонах, более 70% отходов не утилизуются
Многие российские регионы не могут создать новые мусорные полигоны, а у 11 субъектов РФ мест на легальных свалках хватит менее чем на год, следует из отчета Счетной палаты
В РФ 90% мусора – на свалках и полигонах, более 70% отходов не утилизуются
В РФ 90% мусора – на свалках и полигонах, более 70% отходов не утилизуются / Others
29 сентября 2020 г.

Ситуация с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на мусорную реформу, сказано в отчете Счетной палаты РФ.

Как пишет «Коммерсант», свыше 90% мусора все еще отправляют на полигоны и свалки, перерабатывается не более 70% отходов, что крайне негативно сказывается на окружающей среде.

Провести ликвидацию всех скоплений мусора в пределах городов не удастся. Даже с успешной реализацией проекта «Чистая страна» получится рекультивировать и ликвидировать лишь 191 свалку. При этом, по данным Росприроднадзора, к моменту начала реализации национального проекта «Экология» в регионах было 8323 свалки, 916 из которых располагались на территории городских округов.

«Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. При существующих темпах роста объемов ТКО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года», – говорится в отчете.

Многие регионы не могут создать новые мусорные полигоны, а у 11 регионов России мест на легальных свалках хватит менее чем на год.

Ранее государственная компания «Российский экологический оператор» сообщила, что 11 регионов страны оказались на грани «мусорного» коллапса - мест на легальных свалках хватит менее чем на год. Среди них - Камчатка, Бурятия, Якутия, Забайкальский и Краснодарский края, а также Омская и Волгоградская области.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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