В России почти 90% из 129 тысяч коек для пациентов, зараженных коронавирусом, заняты. При этом, в случае необходимости их число может быть увеличено, цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, в начале распространения коронавирусной инфекции в РФ к приему инфицированных пациентов было готово около 50 тысяч коек, после чего в период высокой заболеваемости COVID-19 оперативно удалось нарастить их количество до 184 тысяч.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%. При необходимости, в случае роста заболеваемости, дополнительные койки будут переведены из резерва для приема пациентов с коронавирусом», - отметил Кузнецов.

При этом он напомнил, что врачи призывают россиян относиться серьезней к эпидемиологической ситуации: «не испытывать систему здравоохранения и максимально соблюдать все меры профилактики», то есть носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены рук, использовать антисептики и избегать людных мест. «При первых симптомах недомогания обращайтесь за медицинской помощью», - добавил помощник главы Минздрава.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, всего в России зарегистрировано 1 159 573 случая заражения, выздоровели 945 920 человек, скончались 20 385.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса на утро 29 сентября, количество умерших от коронавирусной инфекции по всему миру уже превысило миллион человек. Наибольшее число смертей от болезни зарегистрировано в США (205 тысяч человек), Бразилии (142 тысячи человек) и Индии (96 тысяч человек). Общее число инфицированных по всему миру превышает 33 миллиона человек, из них 23 миллиона выздоровели.