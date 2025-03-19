Путин и Трамп «договорились договариваться»
ПОЛИТИКА
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Путин и Трамп «договорились договариваться»Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили завершение войны в Украине. Разговор продлился 2,5 часа. Спустя несколько часов Москва нанесла масштабный удар по украинским городам: больница в Сумах разрушена, в Киеве повреждены девять домов
Путин и Трамп «договорились договариваться» / TRT russian
19 марта 2025 г.

«Телефонный разговор с российским президентом Путиным был очень хорош и продуктивен», — написал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Согласно официальному заявлению сторон, за два с половиной часа стороны обсудили все волнующие их темы: урегулирование войны в Украине, перспективы экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, а также договорились о совместных усилиях по стабилизации обстановки в кризисных точках.

В Кремле подтвердили, что лидеры двух стран «продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины» и подтвердили намерение продолжать усилия по завершению войны.

«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия — с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в заявлении.

Путин рассказал Трампу, что 19 марта состоится обмен пленными 175 на 175 человек. А также согласился прекратить удары по инфраструктуре и энергетике Украины. Несмотря на договоренности, через несколько часов после разговора российская сторона атаковала украинские города баллистическими ракетами Искандер-М, ракетами С-300, ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По данным украинских СМИ, в результате обстрела разрушена больница в Сумах, повреждены девять жилых домов в Киеве, удары нанесены также по объектам в Днепропетровской, Черниговской и Одесской областях.

О чем договорились Путин и Трамп и есть ли будущее у мирного процесса, TRT на русском обсудил с политологом Кириллом Молчановым:

— По большому счету лидеры двух стран договорились договариваться. Задачей Трампа было продавить полное прекращение огня на 30 дней без каких-либо дополнительных условий. Но здесь стороны достигли лишь частичного соглашения.

Ключевые требования России для полноценного прекращения огня — приостановка принудительной мобилизации в самой Украине, заморозка военной помощи стране и обмен разведданными.

Понятное дело, что сходу Трамп не смог на это дать никого ответа, поэтому, как такой пробный первый шаг, согласовали 30-дневный мораторий на удары с воздуха по энергетическим объектам.

Но посмотрим, как это будет реализовано. Зеленский уже заявил, что он якобы имеет какую-то свою особую позицию по этому вопросу и будет обсуждать это с Трампом.

— Как можно оценить требования РФ?

— Если смотреть на них реалистично, то они вполне адекватные. Украина сама предлагала воздушное перемирие еще накануне встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Небо – болезненная точка Украины, Россия имеет кратное превосходство в количестве крылатых и баллистических ракет.

Но и российская территория подвергается атакам — сегодня был очередной прилет по нефтебазе в Краснодарском крае.

— Есть ли сегодня вообще предпосылки для прекращения боевых действий?

— Ожидания и взгляды сторон на урегулирование конфликта очень разные. Россия требует территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в административных границах, потому что они по их Конституции являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Естественно, Украина и Запад этого не признает. Поэтому пока попытки прийти к полноценному урегулированию выглядят крайне сомнительными.

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