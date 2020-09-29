В августе этого года Турцию посетили 439,7 тысяч россиян – это 24% всех прибывших иностранцев, следует из данных Министерства культуры и туризма страны, которые приводит РБК.

Таким образом, в прошлом месяце почти каждый четвертый турист приехал в Турцию из России.

По сравнению с июлем текущего года, когда границы между странами еще были закрыты, число посетивших Турцию российских туристов выросло более чем в 40 раз: тогда в Турции побывали лишь 10,9 тысяч граждан России, отмечает издание.

После того, как с 1 августа стартовали прерванные из-за пандемии полеты между столицами двух стран, а с 10 августа возобновились регулярные и чартерные программы на популярные турецкие курорты, Россия сразу же стала лидером по числу туристов, прибывших на отдых в эту страну. Ее доля по итогам августа 2020 года от всего въездного турпотока достигла 24,2%. На втором месте находится Великобритания, откуда в Турцию в прошлом месяце приехали 261 тысяча человек (14,3%), на третьем - Украина с 255,7 тысячами (14%).

Для сравнения, в августе 2019 года доля России во въездном турпотоке составляла только 17%. На втором месте была Германия (11,3%), на третьем - Великобритания (почти 7%).

В настоящее время в Турции, в том числе на курортах, действует обязательный масочный режим во всех общественных местах. Маски необходимо носить на общественных пляжах, а на тех, что принадлежат отелям, она не требуется. Сейчас в стране, в том числе на территории гостиниц, запрещены все ночные музыкальные шоу.