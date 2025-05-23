ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль ударил по гуманитарным работникам
Израильская армия подожгла дома на Западном берегу и нанесла авиаудары по гуманитарным работникам в Газе
Израиль ударил по гуманитарным работникам
Газа / Reuters
23 мая 2025 г.

Израильские поселенцы подожгли жилые дома в городе Буркин на севере оккупированного Западного берега. Об этом сообщает государственное информагентство WAFA. В результате пожаров был нанесен серьезный материальный ущерб. Восемь палестинцев получили ожоги. 

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницы. 

Согласно WAFA, нападение произошло вскоре после двух израильских рейдов в этом районе. 

На фоне этого Израиль усилил атаки на сектор Газа. В Дейр-эль-Балахе были убиты шесть сотрудников гуманитарных организаций. 

«В рамках своего плана по обречению населения на голод и срыву гуманитарной помощи Израиль устроил ужасную резню в Дейр-эль-Балахе», — заявило медиа-бюро правительства Газы. 

По информации властей, израильская армия нанесла восемь авиаударов в районе, где находились сотрудники гуманитарных миссий. 

Тела шести погибших доставили в местную больницу. Некоторые тела до сих пор остаются под завалами. 

Погибшие сопровождали два грузовика с медикаментами, предназначенными для больниц. 

В заявлении подчеркивается, что нападение было направлено против гуманитарной миссии. 

Правительство Газы обвинило Израиль в попытке сорвать помощь и создать хаос. 

Также сообщается о систематических нападениях израильской армии на гуманитарные колонны и о разграблении грузовиков с медикаментами. 

С момента возобновления ударов погибли 3613 палестинцев, в основном женщины, дети и пожилые. Ранены 10 156 человек. Общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 53 762. Ранены 122 917 человек. 

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