Израильские поселенцы подожгли жилые дома в городе Буркин на севере оккупированного Западного берега. Об этом сообщает государственное информагентство WAFA. В результате пожаров был нанесен серьезный материальный ущерб. Восемь палестинцев получили ожоги.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницы.

Согласно WAFA, нападение произошло вскоре после двух израильских рейдов в этом районе.

На фоне этого Израиль усилил атаки на сектор Газа. В Дейр-эль-Балахе были убиты шесть сотрудников гуманитарных организаций.

«В рамках своего плана по обречению населения на голод и срыву гуманитарной помощи Израиль устроил ужасную резню в Дейр-эль-Балахе», — заявило медиа-бюро правительства Газы.

По информации властей, израильская армия нанесла восемь авиаударов в районе, где находились сотрудники гуманитарных миссий.

Тела шести погибших доставили в местную больницу. Некоторые тела до сих пор остаются под завалами.

Погибшие сопровождали два грузовика с медикаментами, предназначенными для больниц.

В заявлении подчеркивается, что нападение было направлено против гуманитарной миссии.

Правительство Газы обвинило Израиль в попытке сорвать помощь и создать хаос.

Также сообщается о систематических нападениях израильской армии на гуманитарные колонны и о разграблении грузовиков с медикаментами.

С момента возобновления ударов погибли 3613 палестинцев, в основном женщины, дети и пожилые. Ранены 10 156 человек. Общее число погибших с 7 октября 2023 года достигло 53 762. Ранены 122 917 человек.