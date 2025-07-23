Генерал Эяль Замир, начальник штаба армии Израиля, выступил за долгосрочное перемирие в секторе Газа, признав, что победить ХАМАС за 21 месяц войны не удалось, передает Middle East Monitor. Заявление прозвучало на совещании в военной базе Гилилот с участием высшего командного состава.

Замир отметил, что после почти двух лет непрерывных боев, начавшихся 7 октября, армия нуждается в «оперативной паузе». Длительная кампания сорвала планы по модернизации и восстановлению сил, что особенно ощутимо на северном фронте, где не проводились крупные учения второй год подряд.

Генерал подчеркнул, что 2026 год станет периодом подготовки и укрепления боеспособности.

Годовой отчет армии Израиля подтверждает, что война в Газе, ставшая самой продолжительной со времен Войны на истощение, не принесла решающих результатов. Несмотря на массовые бомбардировки, особенно в Рафахе, ХАМАС сохраняет позиции.

Замир, вступивший в должность в 2025 году, планировал реализовать многолетнюю программу развития армии, но нарушенное израильской стороной перемирие в марте сделало это невозможным. Он призвал пересмотреть тактику ведения боев и цели операции, указав на отсутствие четкой стратегии и общественной поддержки как на ключевые проблемы.

В понедельник израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что Эяль Замир не хочет подвергать опасности оставшихся в живых пленных, которые удерживаются на 25% территорий сектора, не контроллируемых израильской армией.

С момента нарушения еврейским государством последнего перемирия в марте в Газе погибли 46 израильских военнослужащих. Всего с начала израильской агрессии в октябре 2023 года еврейское государство потеряло 7 025 военнослужащих в палестинском эксклаве: 895 из них — убитыми, а 6 130 — ранеными.