ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина: нет гарантий — нет переговоров
Киев не готов к переговорам с Россией, заявил Андрей Ермак, сославшись на отсутствие вооружений, гарантий безопасности и международного статуса
Украина: нет гарантий — нет переговоров
Андрей Ермак / Офис президента Украины
13 декабря 2024 г.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией. Об этом он сказал в интервью украинскому общественному телеканалу Суспільне, которое транслировалось поздно вечером в четверг.

«Не сегодня», — ответил Ермак на вопрос о готовности Украины к переговорам.

По его словам, стране не хватает оружия, а также четких гарантий безопасности и международного статуса. Он подчеркнул, что Киев ожидает приглашения в НАТО и ясных обязательств, которые исключат возможность возвращения российской агрессии в будущем.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность мирного урегулирования конфликта через переговоры с Россией. Однако Зеленский неоднократно заявлял, что переговоры возможны только при предоставлении Украине гарантий безопасности и после значительного усиления страны.

На прошлой неделе Зеленский во время визита в Париж встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом, который выразил желание скорейшего окончания войны, но не раскрыл деталей своего подхода.

Россия, со своей стороны, продолжает настаивать на признании аннексии четырех украинских регионов, которые она контролирует лишь частично, и выступает категорически против вступления Украины в НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев должен смириться с «новыми территориальными реалиями».

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