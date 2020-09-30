По словам Алиева, Баку всего лишь отвечает на агрессию Еревана. «27 сентября Армения подвергла артиллерийскому обстрелу наши населенные пункты и боевые позиции. Только среди мирного населения погибли 11 человек, в том числе двое детей. Это была спланированная военная провокация. Мы были вынуждены ответить. Третьи сутки идут бои», - сказал президент Азербайджана.

Он добавил, что Ереван использует карабахский конфликт, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, назвав при этом Пашиняна «ставленником» Джорджа Сороса.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что это Армения отвечает на агрессию Баку. По его словам, якобы есть угроза существованию армянского народа. Турция же, которая, по его словам, принимает участие в конфликте, ищет повод ввести войска в Нахичевань.

«Эта операция была спланирована во время военных учений Азербайджана и Турции. Военными действиями руководят высокопоставленные турецкие военнослужащие. Турция вербует наемников в Сирии и перевозит в Азербайджан. Мы воспринимаем это как войну, объявленную армянскому народу», - сказал армянский премьер.

В ответ на обвинения касательно «турецкого присутствия» в Нагорном Карабахе, Алиев отметил, что Анкара оказывает Азербайджану только моральную поддержку и не является стороной конфликта. «Турция оказывает нам только моральную поддержку. Боевики из Сирии в конфликте не участвуют, это фейк армянской пропаганды. О каких переговорах может идти речь, если Пашинян публично говорил, что «Карабах - это Армения, и точка»?», - заявил глава Азербайджана.

По его словам, Ереван «стремится сорвать переговорный процесс, чтобы сохранить статус-кво в Карабахе», но Баку с этим никогда не смириться. Президент Азербайджана добавил, что переговоров с Арменией из-за неприемлемых требований ее руководства быть не может.

Пашинян же подчеркнул, что для переговоров «нужна соответствующая атмосфера и трудно говорить об этом, пока идут военные действия».

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.