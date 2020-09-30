Недавно курс рубля опустился до рекордно низких значений к евро со времен обвала в начале 2016 года. Если в феврале четыре года назад курс рубля к евро был 90.59, то 8 сентября этого года евро стоил 90.25 рублей. Самый высокий курс рубля (март-апрель 2012 года) за последние 10 лет был чуть менее 39 рублей за евро. В конце января 2016 года доллар, в свою очередь, стоил 82.28 рублей, 19 марта – 80.9 рублей, а 8 сентября – 76.54 рублей.

Изменчивость курса удивляет не только своей амплитудой, но и продолжительностью. В нынешнем году по среднему значению рубль к доллару упал на 8.4%, а к евро почти на 10%.

Евро вырос к доллару за последние 3 месяца на 4%, а китайский юань на 3%. Такая волатильность на мировых валютных рынках связана с несколькими факторами. На доллар давили финансовые рынки Нью-Йорка, где, к примеру, акции Тесла продемонстрировали обвал на прошлой неделе.

Так, падение доллара, вызванное резкой сменой в показателях индекса деловой активности США, а также настроениями перед выборами, хоть и оказалась ощутимым, но в целом несерьезным и непродолжительным. Об этом же свидетельствует и недавнее решение Европейского центрального банка, который оставил свою монетарную политику неизменной. ЕЦБ, как известно, сложно снижать ключевую ставку, которая и так ниже 0, однако потенциал количественного смягчения (выкупа активов) все же оставался, и он не был использован. Вероятно, эмитент евро считает, что укрепление евро к доллару (из-за ослабления американской валюты) временное и не катастрофическое.

Интересной тенденцией сентября все же является падение валют развивающихся стран к резервным. Из-за возможной турбулентности на мировых рынках капиталы начали уходить в надежные валютные зоны, такие как евро, юань, йена и др. Исключением стал британский фунт стерлингов, который в конце этого лета продержался выше отметки в 1.3 доллара за фунт около 5 недель подряд, после чего новые сложности с выходом из ЕС снова оказали негативное воздействие (-10% к евро и -5% к доллару). Так, инвесторы в страхе потерять свои проценты стали выводить средства из развивающихся стран и Соединенного Королевства.

Но есть и другие причины, которые невозможно предсказать – это спекуляции вокруг политически значимых событий. Отравление российского оппозиционера оказалось достаточно тревожным сигналом, из-за чего спекулятивный капитал стал покидать юрисдикцию Банка России. Санкционные риски обвалили рубль к доллару за одну сессию 2-го сентября сразу на 1.8 рублей.

Еще один фактор – пандемия. Финансисты умеют считать, однако не разбираются в вирусологии, из-за чего волатильность на рынках становится результатом еще и истерических реакций на новости. Несмотря на ожидания в июле месяце, в сентябре стало ясно, что восстановление мировой экономики происходит медленнее, чем это представлялось, когда закладывались риски в инвестиционную деятельность в новых коронавирусных условиях.

Здесь масла в огонь подлила Саудовская Аравия, объявив о дисконте на свою нефть для стран Восточной Азии, Северной Америки и юга и севера Европы. Интересно тут то, что Саудиты обошли своим дисконтом страны, на долю которых приходится основная продажа российской нефти. Вероятно, это джентльменский подход к урегулированию мировых цен на нефть, которые рассчитываются в долларах, а доллар, как мы уже говорили, стал меняться в цене.

Основные торговые партнеры России – это Центральная Европа, СНГ и Китай. На долю этих стран приходится основная часть российского экспорта сырья, который сократился в результате договоренностей во время всемирного карантина. Так, Россия сократила добычу с 11 миллионов баррелей в сутки в конце прошлого года до 9 миллионов в мае (на 18%).

Курс рубля, если считать с конца декабря, упал на 20% к настоящему времени, а нефть на 30%. Но если считать стоимость до точки отсечения (42 доллара + индексация), то курс национальной валюты во многом нивелирует потери от продажи нефти в той ее части, которая идет в бюджет, а не в Фонд национального благосостояния (до 42 долларов за барель идёт в бюджет, а все, что сверх того, – в ФНБ), так как средняя цена за год, судя по тенденции, не окажется сильно ниже этой точки отсечения. Однако это только часть картины.

Экспорт газа и цена на него упали. Выручка составит, согласно прогнозам Газпрома, вдвое меньше к концу года. Тут падение курса рубля покроет не все убытки при перерасчете прибыли на нацвалюту, а толко четверть. Более того, в совокупности сырье занимает более 60% экспорта России и порядка 20% доходов бюджета (чуть менее половины добываемых углеводородов идет на внутреннее потребление).

В части платежного баланса страны последнее, на что стоит обратить внимание, – это цены на зерно и золото. Тут динамика, как ни странно, положительная. Зерно в среднем за этот год уже прибавило около 15% на мировых рынках в долларах. Но падение рубля, как уже говорилось, для российского агрохолдинга станет в какой-то мере бонусом. Причиной этому стало ещё и то, что из-за пандемии страны начали наращивать запас зерна. Так, Турция впервые с 2014 года опередила Египет как покупатель российских зерновых.

Наконец, около 30% добавила цена на золото (опять же в долларах). Здесь важнее даже не сам экспорт этого металла, а его роль в международных резервах Банка России. Кроме того, за последние 20 лет золото прибавило к доллару почти 800%, при том что рубль потерял 250% к американской валюте.

Интересно также и то, что рубль за этот же период упал к продовольственной корзине также на 800%. Кстати, и цена на нефть до перепроизводства в марте-мае этого года также выросла в цене сопоставимо с золотом к доллару с 2000 года. По этой причине, вне зависимости от монетарной политики ФРС, ЕЦБ или Банка России, именно цены на основные товары являются реальными индикаторами курсов валют и покупательной способности широких слоев населения, которые принято называть рабочим и средним классом.

Пандемия нанесла страшный удар по мировой экономике. При этом валюты основных торговых партнеров России укрепились к рублю, из-за чего импортные товары будут дорожать, оказывая давление на покупательную способность россиян. Учитывая торговый профицит России, стране удастся сохранить макроэкономическую стабильность.

Однако проблемы, связанные с ростом реальных доходов населения, рискуют обостриться. Ситуацию может частично спасти лишь стабилизация курса рубля, так как это позволит стабилизировать и цены на импортные товары внутри страны. Здесь выходом могло бы стать импортозамещение, однако даже при эффективном исполнении оно является долгим процессом.

В ближайшей перспективе реальные доходы населения будут стагнировать из-за снижения покупательной активности. Она же является главной причиной роста безработицы, которая превысила 6% в результате ограничительных мер. Чтобы выйти из кризиса и преодолеть издержки курса рубля, России придется активнее осваивать рынки евразийских стран внутренним производством.

Смогут ли власти обеспечить это – увидим спустя время, но в краткосрочной перспективе мы будем стагнировать вместе со всем миром.