Большинство кибератак, санкционированных на уровне государства, за последние два года совершили хакеры из России, Ирана, Китая и КНДР, сообщила корпорация Microsoft в своем ежегодном докладе о цифровой безопасности, опубликованном в прошлый вторник. К такому выводу компания пришла путем отслеживания хакерских атак, осуществляемых под покровительством властей, с целью защитить сервисы и клиентов Microsoft, пишет Deutsche Welle.

«За последние два года корпорация доставила более 13 тысяч таких уведомлений. Самый высокий процент сообщений об атаках, санкционированных на государственном уровне, был вызван действиями России, за ней следуют Иран, Китай, КНДР и другие страны», - говорится в докладе корпорации.

Ранее специалисты Microsoft сообщали, что хакеры из России, Ирана и Китая предпринимают активные попытки вмешаться в предстоящие выборы в США.

По данным компании, на хакеров из РФ приходятся кибератаки против более чем 200 организаций, и многие из них «прямо или косвенно имеют отношение к выборам в США и к связанным с политикой организациям в Европе».

В компании также зафиксировали хакерские атаки из Китая и Ирана, которые также направлены на вмешательство в американские выборы. По данным Microsoft, большую их часть компании удалось отразить.