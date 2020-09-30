ПОЛИТИКА
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За проезд без маски в московском метро заставят заплатить штраф
В московском метро полиция пыталась высадить женщину без маски. Сумма штрафа за нарушение масочного режима - 5 тыс рублей, или 66.66 долларов. За последние сутки в Москве выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Это почти 30 % от общего числа заболеваний по всей России. #московскоеметро #москва #масочныйрежим
За проезд без маски в московском метро заставят заплатить штраф / Others
30 сентября 2020 г.
Истории
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