В середине сентября Апелляционная коллегия Верховного суда России отказала Ларисе Игнатьевой в возможности представлять в суде интересы ее умершего супруга, Михаила Игнатьева. Ее адвокат Александр Маев заявил, что решение будет обжаловано в вышестоящую инстанцию, прояснив при этом некоторые подробности по этому делу. Об этом пишет Idel.Реалии.

По словам Маева, доводы заявителя сводятся к тому, что прекращение производства по делу лишает Ларису Игнатьеву любого шанса обратиться в будущем в суд за защитой доброго имени и деловой репутации умершего мужа, а также всей ее семьи. Кроме того, Игнатьевы были лишены права на получение социальных выплат, гарантированных законом Чувашии в случае смерти бывшего главы региона. Требования истца, как отметил адвокат, сводятся к изменению формулировки оснований отрешения руководителя республики от должности.

Ссылаясь на материалы дела, Маев напомнил, что Игнатьев еще при жизни обращался с такой просьбой к Путину. Он также подчеркнул, что «знаком с историями, которые стали поводом для отрешения его от должности», добавив, что «адвокаты боялись браться за это дело» по известным причинам.

«Полагаю, что это было больше скоморошеством с его стороны, но ни в коем случае не желанием кого-то унизить, оскорбить или поиздеваться. При этом в центральных СМИ никак не освещался какой-либо иной взгляд, информация по большей степени представлялась предвзято. Мне также известно, со слов Ларисы Юрьевны, что перед освобождением от должности Михаил Игнатьев уже подготовил заявление об уходе с поста главы республики, потому как понимал, что по состоянию здоровья дальше работать он не сможет», - рассказал Маев.

Помимо этого, он отметил, что в истории судебной практики России подобных дел еще не было. «По крайней мере, мне о таких ничего неизвестно», - сообщил адвокат.

В настоящее время указ Путина оспаривает еще один адвокат из Чувашии Сергей Ванюков, который действует не по поручению семьи Игнатьевых, а по своей инициативе. Он считает, что, по Конституции ЧР, освобождение от должности главы региона возможно, если руководитель был замешан в коррупции, по причине неурегулированного конфликта интересов или если у него обнаружены счета и вклады в иностранных банках, в чем Игнатьев замечен не был. Сейчас Ванюков направил жалобу в ЕСПЧ, которая еще не была коммуницирована.

В мае этого года бывший руководитель Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд России иск против президента Владимира Путина. В его заявлении было сказано, что Игнатьев намерен оспорить указ главы государства о досрочном прекращении его полномочий. В части иска Игнатьева к Путину о дополнительных требованиях соцгарантий суд в рассмотрении отказал.

Дата заседания была назначена на 30 июня. 18 июня экс-глава Чувашии скончался в больнице Санкт-Петербурга от сердечной недостаточности.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с «утратой доверия» в конце января 2020 года после ряда скандалов в СМИ. Так, во время смотра аварийно-спасательной техники Игнатьев заставил одного из сотрудников регионального управления МЧС подпрыгивать на месте за ключами от новых автомобилей. Видео с инцидентом попало в интернет и вызвало общественный резонанс.