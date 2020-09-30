За проезд без маски в московском метро заставят заплатить 5 тыс рублей

В московском метро полиция пыталась оштрафовать и высадить женщину без маски. Сумма штрафа за нарушение масочного режима в столице составляет 5 тыс рублей, или 66.66 долларов. За последние сутки в Москве выявили более 2300 новых случаев коронавируса. Это почти 30 % от общего числа заболеваний по всей России. #covid19 #москва #штраф