Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армянский народ не идти на поводу у преступного руководства Армении и привлечь к ответственности действующие власти в Ереване. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Призываю армян не превращаться в заложников преступных действий руководства Армении. Не посылайте своих детей на земли Азербайджана. Армянским военным нет места на нашей земле», - сказал глава государства в ходе посещения раненых в зоне нагорно-карабахского конфликта в одном из госпиталей страны.

По его словам, Баку владеет информацией о том, что армянская сторона готовит новые провокации, при этом глава Азербайджана дал указание командованию армии не применять силу в отношении гражданского населения Армении.

Мы никогда не воевали против гражданского населения. Как только началась контрнаступательная операция, я дал указание командованию и минобороны, что в отношении гражданского населения Армении не должны быть применены какие-либо меры - Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Президент подчеркнул, что Азербайджан и его народ борются за свои исторические земли. «Наши солдаты и офицеры получают ранения и погибают на своей территории, мы освобождаем родные земли», - сказал президент.

По словам главы государства, в ходе успешных боев, продолжающихся уже четвертый день, вооруженные силы Азербайджана освободили из-под оккупации ряд населенных пунктов и стратегических высот.

«Уже никто не в силах отбросить нас с освобожденных земель. Азербайджан восстанавливает историческую справедливость. Карабах – исконно азербайджанская территория. Шуша – священный очаг азербайджанского народа. Наше дело правое и мы имеем на это полное право!», - подчеркнул президент.

Кроме того, Алиев дал высокую оценку позиции Турции в деле поддержки справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Турция всегда находится на стороне Азербайджана, а Азербайджан поддерживает Турцию. От имени азербайджанского народа выражаю признательность руководству Турции в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана за четкую и решительную поддержку. Заявления турецкой стороны демонстрируют, что Азербайджан не один», - сказал Алиев.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В ходе контрнаступления были освобождены в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожены несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанских ВС.

В настоящее время в обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение со всеми странами, кроме Турции.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.