Азербайджанская армия продолжает операцию по освобождению территорий страны, находящихся под оккупацией Армении. В Министерстве обороны страны сообщили, что бои на фронте продолжались и в ночь на четверг, 1 октября.

В результате объекты армянских ВС были подвергнуты шквальным артиллерийским ударам. В числе прочих уничтожены военные колонны армянской армии, передвигавшиеся в различных направлениях оккупированных земель Азербайджана, а также восемь единиц РСЗО «Град».

Всего за четыре дня с утра 27 сентября по 30 сентября армянские ВС понесли существенные потери в живой силе, военной и боевой технике, из-за чего были вынуждены отступить с ранее занимаемых позиций и важных участков местности по всему фронту, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации ведомства, азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя до 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 средств ПВО, 6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов боеприпасов, более 110 автомобильной техники и 1 зенитно-ракетный комплекс С-300 противника.

Потери в живой силе со стороны Армении с начала конфликта, по официальным данным армянских властей, составили 107 военнослужащих.

Кроме того, согласно информации оборонного ведомства Азербайджана, 1 октября, в ходе боев в Агдеринском (Мадагизском) направлении были захвачены боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона №193, пришедшего на помощь разгромленному 6-му горнострелковому полку армянской армии.

Ранее в результате тяжелого артиллерийского обстрела армянской армией густонаселенных территорий и падения снаряда вблизи с автозаправочным пунктом в селе Горадиз Физулинского района 30 сентября погиб один мирный житель. Еще три человека госпитализированы с различными телесными повреждениями, автозаправочному пункту нанесен значительный ущерб.

Ожесточенные бои между ВС двух стран на оккупированных территориях Азербайджана продолжаются.