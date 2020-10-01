Баку неоднократно выражал озабоченность по поводу доставки и широкого использования Арменией в зоне конфликта иностранных наемников, говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Армения и ранее привлекала террористов и наемников из зарубежных стран, в частности, с Ближнего Востока, во время оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему регионов Азербайджана, а также в последующих актах агрессии.

«Тот факт, что Армения в последние месяцы ввела на оккупированные территории иностранных наемников в рамках своей политики незаконных поселений и использовала их в наступательных операциях против Азербайджана под прикрытием «добровольческих групп», еще раз демонстрирует, что терроризм является частью государственной политики Армении», - сказано в сообщении МИД Азербайджана.

Ереван, со своей стороны, также обвиняет Баку в том, что в боевых действиях с азербайджанской стороны принимают участие около 4 тысяч наемников из Сирии, которые якобы были переброшены при посредничестве Турции. При этом никаких документальных доказательств, подтверждающих такую информацию, которая передается многими СМИ, нет.

Известный российский журналист и политик Максим Шевченко в комментарии TRT на русском назвал эти предположения «смешными».

«Я видел азербайджанскую армию. Она очень высокоорганизованная. Ее офицерский корпус подготовлен в турецких военных учебных заведениях. Азербайджану не нужна такая помощь. Это очень смешное предположение. От этой помощи проблем будет гораздо больше, - отметил он.

Об участии в составе армянских подразделений наемников из других стран ранее сообщали в оборонном ведомстве Турции. 28 сентября министр национальной обороны Хулуси Акар призвал Армению незамедлительно прекратить агрессивные действия и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ.

Согласно источникам Anadolu в структурах безопасности, соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах.

Накануне внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что Москва озабочена сообщениями о якобы переброске боевиков незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии в зону нагорно-карабахского конфликта и призвала руководство заинтересованных государств к предотвращению их участия в боевых действиях. Опасность этого отметил также Совбез РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время, согласно подтвержденным данным ООН, в Ливии на стороне путчиста Халифы Хафтара воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит влиятельный российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе организации, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в африканской стране с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По информации ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

Агентство Anadolu ранее засняло очищенные от наемников Хафтара населенные пункты западной Ливии. На стенах ряда домов сохранились характерные надписи на русском языке. Наемники также оставили за собой книги на русском языке, продукты российского производства, что также подтверждает присутствие «вагнеровцев» в стране.