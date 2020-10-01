В Иране взяты под стражу 11 активистов, которые принимали участие в демонстрации против оккупации Арменией Нагорного Карабаха.

Как сообщило иранское правозащитное информационное агентство HRANA, силы безопасности применили слезоточивый газ против протестующих в городе Ардебиль на северо-западе Ирана, большинство населения которого составляют этнические азербайджанцы.

В результате разгона протестующих три человека получили ранения, 11 участников акции задержаны.

В последние дни на фоне развернувшихся ожесточенных боев между Арменией и Азербайджаном активисты в Иране через социальные сети призывают иранских азербайджанцев в Ардебиле, Тебризе и Урмия выходить на демонстрации против оккупации Нагорного Карабаха, а также с требованием к властям страны не оказывать никакой помощи Еревану.

Общая численность азербайджанцев в Иране, по разным данным, варьируется от 15 до 30 миллионов человек при населении страны почти в 82 миллиона.

30 сентября Тегеран официально заявил, что выступает за незыблемость территориальной целостности Азербайджана и требует прекращения армянской оккупации. Это станет залогом стабильности в регионе, считают власти Ирана.

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези сказал, что Тегеран готов оказать поддержку в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта путем диалога и в рамках международного права с учетом резолюций СБ ООН.

Ваези также прокомментировал появившуюся в СМИ и в соцсетях информацию о переброске в Армению оружия и военных через территорию Ирана. «Эти заявления безосновательны. Определенные силы пытаются испортить позитивные отношения между Ираном и Азербайджаном», - сказал Ваези.

Ранее в Интернете появились видеокадры колонны с военной техникой, которая направляется в сторону границы с Арменией через территорию Ирана. Очевидцы утверждают, что некоторые машины имеют российские номера. То, что Иран занимается транспортировкой оружия из разных стран в Армению подтвердил также депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сабир Рустамханлы. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически опроверг утверждения о поставках вооружения в Армению. «Иран тщательно проверяет товары, проходящие транзитом через его границы, и проводит необходимые проверки. Тегеран не позволит использовать свою территорию для перевозки оружия и боеприпасов», - сказал Хатибзаде.

Грузовики, которые, как утверждается, транспортировали оружие в Армению, в действительности перевозили туда обычные коммерческие грузы, добавил он.