В Ереван из российского Сочи летят мужчины, которые планируют принять участие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Армении, передает Znak.Сom.

По информации издания, это люди разных возрастных категорий из разных городов России.

Один из желающих принять участие в боевых действиях на оккупированных территориях Азербайджана, по его словам, состоит в старейшей радикальной националистической армянской партии «Дашнакцутюн» (Армянская Революционная Федерация), известной в истории использованием террористических методов борьбы, в том числе на территории России.

Он рассказал журналистам, что такие же активисты со всего мира - из Европы, Америки, России, с Ближнего Востока - сейчас летят в Ереван, чтобы потом перебраться в Карабах. Мужчина также добавил, что в Армении в настоящее время идет формирование «батальонов смертников» - людей, готовых умереть за свои идеи.

«Мы не наемники, мы добровольцы, мы едем на войну. И это последняя война», - подчеркнул он. По его словам, есть также армяне, которые бежали от гражданского конфликта в Сирии, но сейчас идут записываться добровольцами в армию, чтобы не допустить возвращения Карабаха под юрисдикцию Баку.

Вместе с ним в Ереван летит его друг, тоже член партии «Дашнакцутюн». Последний утверждает, что у него в Карабахе уже воюют сын и племянник, и он не видит для себя возможности оставаться дома.

Оба активистов высказали мнение, что в сегодняшней ситуации с Нагорным Карабахом «всем верховодит Турция, у азербайджанцев столько духу нет».

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.