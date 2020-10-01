В России нашли несколько утюгов иностранного производства «со встроенной прослушкой», цитирует РИА «Новости» директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василия Шпака.

«Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то [способ связи]», - рассказал он, не уточнив при этом, удалось ли его выявить.

Шпак подчеркнул, что «закладки в электротехнике не выдумка». Кто и с какой целью мог поместить «прослушку» в утюг, он не сообщил.

Как пишетРБК, в 2019 году в России был принят закон, уточнивший понятие «устройства, предназначенные для негласного получения информации». К ним, согласно документу, относятся устройства, которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя. За незаконный оборот таких устройств грозит лишение свободы на срок до четырех лет.