ПОЛИТИКА
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Азербайджан наносит сокрушительные удары по армянской армии
За четыре дня противостояния вооруженные силы Азербайджана уничтожили 130 танков и единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных систем, около 25 систем ПВО. Армянская армия понесла значительные потери – убиты 2300 военнослужащих. Такие данные опубликовало Министерство обороны Азербайджана. Баку ведет контрнаступательные операции, целью которых является вернуть под свой контроль оккупированные Ереваном территории. Кроме артиллерии и авиации, Азербайджан применяет беспилотники турецкого производства. #Азербайджан #контрнаступление #Армения
Азербайджан наносит сокрушительные удары по армянской армии / Others
1 октября 2020 г.
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