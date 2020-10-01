Азербайджан наносит сокрушительные удары по армянской армии

За четыре дня противостояния вооруженные силы Азербайджана уничтожили 130 танков и единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных систем, около 25 систем ПВО. Армянская армия понесла значительные потери – убиты 2300 военнослужащих. Такие данные опубликовало Министерство обороны Азербайджана. Баку ведет контрнаступательные операции, целью которых является вернуть под свой контроль оккупированные Ереваном территории. Кроме артиллерии и авиации, Азербайджан применяет беспилотники турецкого производства. #Азербайджан #контрнаступление #Армения