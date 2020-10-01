В Мордовии состоялось второе заседание суда по делу муфтия Регионального ДУМ республики Зяки Айзатуллина по факту обнаружения в его офисе пяти экземпляров книги «Избранные хадисы», которая признана в России «экстремистским материалом».

Как пишет в своем блоге правозащитник Ирек Биккинин, в ходе заседания один из свидетелей, племянник муфтия Айса Айзатуллин, отвечая на вопросы адвокатов, заявил, что к подписанию протокола, в котором он обвиняет своего дядю в хранении и продаже заведомо запрещенной в стране литературы, его принудил старший оперуполномоченный Мордовского УФСБ Андрей Стрельников.

По словам свидетеля, Стрельников приезжал к нему и убеждал его оформить подписку о сотрудничестве, пообещав при этом, что не будет заставлять его «подбрасывать мусульманам наркоту и экстремистские книжки, а только собирать для него информацию».

Еще один свидетель, оперуполномоченный Центра «Э» Наиль Сайфетдинов, рассказал, как и в каком месте офиса Айзатуллина обнаружил книгу из списка экстремистских материалов. Оказалось, книга не была на столе, как записано в протоколе. Сайфетдинов вытащил ее из стола, где была и другая литература.

Третий свидетель Дамир Утешев не явился на суд. В имеющихся его показаниях речь идет о том, что обвиняемый якобы продавал запрещенные книги в подведомственной ему мечети «Ускудар» и при этом открывал прайс-лист на литературу в компьютере своего юрисконсульта.

По показаниям всех остальных свидетелей, муфтий Айзатуллин никогда не занимался продажей книг и почти не умеет обращаться с компьютером.

По итогам слушания суд постановил, что допрос свидетеля Утешева необходим, и назначил дату нового судебного заседания – 23 октября.

Ранее, 17 сентября, в Пролетарском районном суде Саранска прошло первое судебное заседание по делу муфтия ЦРО РДУМ Республики Мордовия Зяки Айзатуллина, обвиняемого по ст. 20.29 КоАП РФ. По словам адвоката Марата Ашимова, «на процесс не явилось ни одного свидетеля, подтвердившего факт нарушения закона, при этом около 10 свидетелей указали, что в мечети «Ускудар» никогда книги не продавались, тем более запрещенные».

Днем после, 18 сентября, Региональное духовное управление мусульман Мордовии приняло решение покинуть ЦДУМ под руководством муфтия Талгата Таджуддина. В ходе заседания, посвященного решению административно-кадровых вопросов, представитель управления Минюста РФ по Мордовии озвучила письмо за подписью последнего, в котором говорилось про указ об освобождении Зяки Айзатуллина от должности руководителя ДУМ и назначении его временно исполняющим обязанности. При этом ему запрещалось внесение изменений в уставные документы.

Несмотря на такое решение ЦДУМ, собрание постановило выйти из состава этой централизованной религиозной структуры. Также была принята новая редакция устава РДУМ РМ во главе с муфтием Зяки Айзатуллиным.