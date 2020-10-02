Боевые действия на различных направлениях соприкосновения ВС Азербайджана и Армении продолжались всю ночь и утро 2 октября, передает Anadolu со ссылкой на данные Министерства обороны Азербайджана.

По сведениям ведомства, на Агдеринском направлении азербайджанские войска освободили господствующие высоты в районе Мадагиза и в настоящее время контролируют их. На Джебраил-Физулинском направлении армия Азербайджана оказала сопротивление армянским ВС, принудив их к отступлению. Оперативная обстановка в направлении Муровдага также взята под контроль.

2 октября, с 00:00 до 07:00, уничтожено пять единиц броне- и автомобильной техники, три объекта военной инфраструктуры и значительное число армянских военнослужащих.

Центр города Физули, бои за которых идет третий день, по азербайджанским данным, взят под контроль на 80%. В боях на его улицах могут быть задействованы боевики террористической организации РПК, о переброске которых в зону конфликта сообщали в Турции.

По некоторым имеющимся данным, добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные азербайджанские земли, под разными предлогами отказываются воевать, опасаясь больших потерь.

Оккупационные силы в Карабахе подтверждают гибель 54 военных за минувшие сутки.

Накануне территория Азербайджана в очередной раз подверглась обстрелу из Горусского района Армении. Как сообщили в Минобороны страны, ракеты, выпущенные из Армении, попали на линию фронта в районе Джебраил-Физули.

Боевые действия в зоне армяно-азербайджанского конфликта возобновились рано утром 27 сентября, когда вооруженные силы Армении, осуществили масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, а также населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. Огонь велся из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Передовые подразделения азербайджанской армии предприняли ответные меры с целью пресечения провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск.

В ходе контрнаступления были освобождены в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожены несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанских ВС.

В настоящее время в обеих странах и на территории Нагорного Карабаха действует военное положение. Власти Армении объявили о мобилизации офицеров, прапорщиков и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. По решению правительство Азербайджана, в стране также введена частичная мобилизация и приостановлено гражданское авиасообщение со всеми странами, кроме Турции.

Напряженность между двумя соседними странами сохраняется с 12 июля, когда подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций в Товузском районе азербайджано-армянской государственной границы.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в 1988 году. На сегодняшний день, согласно ООН, Арменией оккупированы Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов Азербайджана.