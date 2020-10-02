Прекращение огня не будет иметь смысла без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и прекращения оккупации Арменией территорий Азербайджана. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщают в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Чавушоглу подчеркнул, что «даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова».

По поводу необходимости прекращения агрессии, исходящей со стороны Армении, ранее высказывались и другие руководители и ведущие политики Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоганназвал Ереван главной угрозой стабильности и миру в регионе. Кроме того, Эрдоган призвал армянский народ выразить протест властям страны на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. «Мы призываем армянский народ защищать свое будущее от властей и тех, кто использует его как марионетку», – подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что прочный мир и стабильность в регионе возможны только после деоккупации всех азербайджанских земель. «Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и дальше будет своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана», – сказал президент во время выступления в Стамбуле.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Армения, совершив нападение на мирные населенные пункты, нарушила перемирие. «Международное сообщество незамедлительно должно сказать «стоп» этой опасной провокации. Мы приносим соболезнования в связи с гибелью наших братьев. Азербайджан не одинок, его полностью поддерживает Турция», - подчеркнул он.

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентопотметил, со своей стороны, что Турция продолжит всеми силами поддерживать Азербайджан. «Последние нападения на мирных граждан показали, что Армения представляет угрозу не только для Азербайджана, но для мира во всем регионе. Армения – неисправимое террористическое государство и единственный виновник последствий атаки. Турция продолжит всеми силами стоять на стороне Азербайджана», - указал он.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар,касаясь провокаций Армении в отношении Азербайджана, заявил, что «самой большой преградой на пути к достижению мира и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении». «Она должна немедленно отказаться от агрессии, которая повергнет регион в огонь. Мы осуждаем это подлое нападение и до конца будем рядом с нашими азербайджанскими братьями в борьбе за защиту территориальной целостности», - сказал он.

Он также назвал неискренними и неубедительными призывы к перемирию в Нагорном Карабахе тех, кто годами игнорировал проблему оккупации азербайджанских территорий.