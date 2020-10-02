Армения перебрасывает в Карабах боевиков с Ближнего Востока?

В сети появилось обращение некоего боевика из Ливана, который рассказывает, что армянские националисты со всего мира отправляются на помощь Еревану. Сам он уже передает «привет из Карабаха». Некоторые армянские радикальные группировки, действующие в Сирии по эгидой террористической организации РПК/ОНС, еще в июле с. г. заявили о намерении принять участие в войне против Азербайджана и Турции. #Ереван #Азербайджан #Турция