Пока Алексей Навальный лечился в клинике «Шаритэ» в Германии, Фонд борьбы с коррупцией, основателем которого он является, совместно с его казанским штабом опубликовал расследование о многомиллиардном имуществе семьи главы Татарстана Рустама Минниханова. В 40-минутном фильме рассказывается о скрытой стороне жизни Миннихановых: частных домах, коллекции дорогих часов, загородных резиденциях и квартирах за рубежом — суммарную стоимость которого ФБК оценивает в 3,5 миллиарда рублей. При этом авторы расследования подчеркивают, что Минниханов не занимается бизнесом, все это, по сути, государственные деньги.

Эффект расследования

В комментарии TRT на русском политолог Руслан Айсин говорит, что фильм больше рассчитан на психологический эффект, чем на демонстрацию данных полноценного расследования, но при этом наделал много шума в Республике. Выпущенный накануне президентских выборов в ней, он за 2-3 дня набрал 3,7-3,8 млн просмотров – примерно столько же, сколько и жителей в Татарстане.

«Фильм снят с точки зрения психологического воздействия очень качественно и правильно, потому что он бил по узловым точкам и вызывал определенные эмоции, – говорит Айсин. - Конечно, расчет был на то, что перед выборами это сыграет какую-то свою роль. Но выборы показали обратное – больше 80% проголосовавших отдали свой голос за президента Минниханова, и можно сказать, что в публичном политическом поле фильм не оказал влияния».

Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин говорит в комментарии TRT на русском, что 83% на выборах за Минниханова – сильно завышенная цифра. По его мнению, президента Татарстана поддерживают не более 55% избирателей. «И то потому, что на выборы никого из оппозиционеров не допустили – нет альтернативы, а реальная явка составляет не более 30% . К тому же, заставляют голосовать бюджетников», – говорит политик.

По мнению Руслана Айсина, к созданию фильма приложила руку не только команда Навального, но и «другие силы». Делается это для того, чтобы ослабить влияние Минниханова.

«Так устроена политическая система в России, что надо каждого политика, руководителя, тем более успешного, «подвесить», не дать ему усилиться. Потому что в России автократический режим, а всякие автократические режимы не терпят подле себя конкурентную среду», – говорит политолог.

С ним кардинально не согласен Руслан Зинатуллин, который считает, что в расследование Навального попала лишь часть айсберга и уровень коррупции в регионе запредельный. По его мнению, жители не знали конкретики, которая описана в расследовании, но все понимали, что нынешний госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и Минниханов считают республику «своей».

По его словам, большая часть ликвидной собственности, особенно в 90-е годы, была приватизирована Шаймиевым и его приближенными, строительная же отрасль полностью «под Миннихановым». Причем часто объекты сначала строятся, а потом по ним проводятся какие-то конкурсы. И об этом все знают.

«Например, было построено здание Министерства лесного хозяйства, а конкурс на его строительство был объявлен после того, как Министерство туда уже въехало. То же касается и зоопарка, и других объектов, – говорит Зинатуллин. - Минниханов открыто говорит, что если мы будем сначала объявлять конкурс, а потом строить, то построили бы позже, а так мы построили и объявили конкурс. То есть он ничего в этом страшного не видит. Думаю, что федеральные органы власти в курсе всего этого».

Татарстан – регион с особым статусом

Татарстан – один из лидеров в Российской Федерации по многим показателям, прежде всего социально-экономическим. Здесь сосредоточено множество производств, развита промышленность.

В 1994 году между первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным был заключен двусторонний договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. Это дало право Казани распоряжаться землей и собственными ресурсами, вести внешнеэкономическую деятельность и стать одной из самых, если не самой богатой республикой в России.

В 2007 году был подписан второй договор – он состоял всего из 6 статей: недра и природные ресурсы уже не «собственность народа Татарстана», а «составляют основу жизни и деятельности» его народа, а внешнеэкономическую деятельность Татарстан осуществляет по согласованию с МИД России. В целом второй договор просто опустил большинство пунктов первого и был оформлен как федеральный закон.

В 2017 году, уже в бытность Минниханова, Москва просто не стала продлевать договор о разграничении полномочий между органами государственной власти России и Татарстана. Он уже давно не давал никаких особых полномочий республике, но долгое время позволял местному руководству чувствовать себя на равных с Москвой.

Принципы федерализма

По мнению Руслана Айсина, и Шаймиев, и сменивший его на посту президент Минниханов отстаивают принципы федерализма в Татарстане, причем Минниханов делает это в условиях, когда понятия «федерализм», «регионализм» являются политическим скандалом и вызывают определенную негативную реакцию в центре. Но удается им это, по мнению политолога, все хуже и хуже, в силу того, что Татарстан из всех республик остался один на этом поле битвы и отстаивать федерализм нет ни возможности, ни политического веса.

«Татарстан с 90-х годов, в 2000-х годах, как регион с особым политическим статусом, выторговал у Москвы особые налоговые преференции, выбивал федеральные целевые программы, активно вовлекал в экономический процесс иностранных инвесторов, – говорит Айсин. - Конечно, это все заслуга политической элиты Татарстана, которая в 90-х и 2000-х годах достаточно компактно, устойчиво существовала и при этом целенаправленно работала над укреплением Татарстана».

По мнению же Руслана Зинатуллина, Шаймиев намеренно разжигал националистические настроения в обществе и умело их тушил, манипулируя тем самым настроениями татарских националистов, чтобы «получить суверенитет». Как считает Зинатуллин, оба президента: и Шаймиев, и Минниханов – могли сделать больше для республики и эффективнее отстаивать суверенность Татарстана, но «все сдали в обмен на власть и собственность».

«Особенно Минниханов, – говорит Зинатуллин. – Шаймиев в свое время хоть и вяло, но сопротивлялся. Люди могли бы поддержать Минниханова, но он, наоборот, пытался остановить людей. Например, запрещал проводить акции, митинги. Привлекли к ответственности тех, кто выступал против урезания полномочий федеральным центром».

Подражание Путину

Руслан Айсин считает, что в балансе политического и экономического Минниханов находит золотую середину, отмечая, что жители республики поддерживают его и на татарском политическом Олимпе ему нет конкурентов.

«Он действует в тех условиях и рамках, в каких он находится и проявляет себя достаточно ярко. Он действительно эффективный менеджер, – говорит Айсин. – Иногда Минниханову не хватает неких политических компетенций, но сейчас у него другая проблема – грядет третий срок, и ему придется подыскивать преемника и делиться своей властной харизмой и авторитетом, а это непростой вопрос в условиях татарстанского мягкого авторитаризма».

В целом, по мнению Руслана Айсина, расследование Навального необъективно, а озвученные ФБК факты коррупции – «всего лишь предположения». Политолог считает, что фильм голословен и не доказано, что все эти активы принадлежат главе Татарстана и его семье, а коллекция дорогих часов Минниханова, о которых рассказывается в расследовании, – это всего лишь подражание Путину.

«В российском политическом классе, например, есть фетиш на дорогие часы, который ввел Владимир Путин, поэтому это является такой отметиной если не лояльности, то некого подражания к лидеру», – говорит политолог.

Руслан Зинатуллин же не считает Минниханова хорошим руководителем для Татарстана. По его мнению, в его команде есть хорошие менеджеры, но сам президент управленческими способностями не блещет. Федеральные органы не вмешиваются в дела республики и закрывают глаза на коррупцию, потому что Татарстан дает высокие проценты поддержки «Единой России» и Путину, считает политик.

«У нас очень большое количество депутатов от «Единой России». И это тоже дает определенные лоббистские возможности для республики», – говорит Зинатуллин.

Кроме этого, добавляет он, расследование ФБК раскрыло для многих детально факты коррупции, но ждать от этого каких-то изменений в республике не стоит: «На федеральном уровне о том, что происходит, прекрасно знают и понимают. Эффекта от расследования, я думаю никакого не будет», – заключает политик.