В то время как мировое сообщество пытается разобраться в позиции Москвы в отношении конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, одна из самых влиятельных околокремлевских фигур - российский бизнесмен Евгений Пригожин, с именем которого связана активно действующая в Ливии, Сирии и других странах частная военная кампания (ЧВК) «Вагнер», неожиданно для многих резко осудил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявил о законном праве Турции вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт.

Бизнесмен, который, как считается, имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметил, что именно армянский премьер ответственен за то, что, допустив разворот Еревана от России к США, сделал эту войну возможной. Поэтому, отмечает Пригожин, ему не стоит пытаться искать виноватых в сложившейся ситуации с Нагорным Карабахом, пишет ФАН со ссылкой на пресс-службу компании «Конкорд», подконтрольную бизнесмену.

«Первое: Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Второе: в Нагорном Карабахе действительно был геноцид, но в 1915 году. Третье: юридически Российская Федерация не имеет никаких оснований вести какие-либо военные действия на территории Нагорного Карабаха», - подчеркнул Пригожин.

О каких событиях в 1915 году в Карабахе, когда регион входил в состав Российской империи, идет речь, он не уточнил.

По словам бизнесмена, до 2018 года Москва успешно координировала переговоры между Баку и Ереваном. Однако после того, как вмешался Вашингтон, в Армении случилась «оранжевая революция», и к власти пришел Пашинян, считает бизнесмен.

Комментируя влияние США в Армении, Пригожин отметил, что столкновения в стране провоцируют американцы, чьих НКО в республике сегодня больше, чем национальных воинских частей. «И поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, коли рожа крива», - заявил он.

По его мнению, к усилению роли Вашингтона в Армении могло привести чрезмерное доверие России армянскому народу. «В итоге мы имеем то, что имеем: Пашиняна, который надул армян, а теперь не может за них вступиться», - добавил Пригожин.

О том, есть ли право у Турции вмешиваться в конфликт и какой ему представляется позиция Анкары в данном вопросе, петербургский бизнесмен также рассказалтурецкой газете Aydinlik. «Турки имеют полное право на вмешательство в карабахский конфликт, пока не переступят границ Армении. Можно только позавидовать оперативности и четкости принимаемых руководством Турции решений», - сказал Пригожин, указав при этом, что «на данный момент Эрдоган не заслуживает серьезной критики». «Его [Эрдогана] позиция не представляется агрессивной. Все, что он делает, он делает ради интересов своего народа. Значит, он имеет на это полное право», - отметил бизнесмен. В июне 2020 года в открытом письме Сенату США Евгений Пригожин подверг критике Вашингтон за предоставление убежища лидеру террористической организации FETO Фетуллаху Гюлена, что было воспринято как послание в адрес Турции, отмечает Aydinlik.

Заявление было сделано в ответ на принятые Штатами в его отношении две резолюции, в которых Пригожин обвиняется в попрании национальных интересов и демократических ценностей США, вмешательстве во внутреннюю политику страны и их союзников. Пригожин ответил, что Вашингтон «систематически вмешивается в политические процессы и выборы во всем мире с целью уничтожения национальных ценностей других государств вплоть до их традиций и культур». «США создают террористические группировки, предоставляют убежище их лидерам и гарантируют безопасность их семей. США на своих землях воспитывают и прикрывают многих предателей - таких, как Фетуллах Гюлен, Чэнь Гуанчэн, Реза Пехлеви и другие», - сказал он.

Ранее ООН обнародовала данные о том, что в Ливии на стороне Халифы Хафтара воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит Пригожин. В докладе, в частности, отмечается, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.