За неделю до вступления Дональда Трампа в должность президента США наблюдается заметная трансформация его позиции по урегулированию конфликта в Украине. Предвыборное обещание достичь мира за 24 часа сменилось более осторожными оценками и увеличением временных рамок до шести месяцев.

По данным Financial Times, команда избранного президента активно пересматривает свой подход к завершению российско-украинской войны. Европейские чиновники, общавшиеся с соратниками Трампа, отмечают их особую озабоченность возможными параллелями с выводом войск из Афганистана при администрации Байдена. «Вся команда Трампа помешана на силе и на том, чтобы выглядеть сильной», — указывает источник издания.

Генерал Кит Келлог, номинированный на должность спецпосланника по Украине и России, обозначил более конкретные сроки — 100 дней для достижения «приемлемого решения». А будущий советник по нацбезопасности Майкл Уолтц сделал еще более показательное заявление, признав нереалистичность полного освобождения всех оккупированных украинских территорий: «Я не считаю реалистичным говорить о том, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого клочка украинской земли, даже из Крыма».

На фоне этих заявлений заметна активность дипломатических каналов. Швейцария через главу информационной службы МИД Николя Бидо выразила готовность организовать встречу Трампа и Путина. Кремль, в свою очередь, устами Дмитрия Пескова подтвердил готовность к диалогу без предварительных условий.

Украинское руководство внимательно следит за сигналами из Вашингтона. Президент Зеленский, апеллируя к словам самого Трампа, подчеркивает необходимость «мира через силу». При этом Киев старается укрепить свои позиции на фронте, в частности оказывая отчаянное сопротивление в Курской области для удержания захваченных территорий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с союзниками в Германии обозначил приоритеты на текущий год: стабилизация линии фронта и усиление оборонительных возможностей.

Учитывая ранние обещания «закончить войну за 24 часа», неожиданным поворотом стало предложение команды Трампа по снижению призывного возраста в Украине до 18 лет. Майкл Уолтц объяснил это «настоящими проблемами с живой силой» у Киева и необходимостью стабилизации фронта для начала переговоров.

Как требование команды Трампа снизить призывной возраст в Украине, так и увеличение обещанных сроков завершения конфликта с «24 часов» до нескольких месяцев можно расценивать как признак того, что администрация нового американского президента не планирует немедленно отказываться от поддержки Киева.

За неделю до инаугурации становится очевидным: команда Трампа отходит от популистских обещаний быстрого мира к более реалистичной оценке ситуации. Все стороны конфликта готовятся к новому этапу после 20 января, понимая, что простых решений не существует.

Задача предстоит не из простых: будущая администрация США ищет пути для дипломатического урегулирования, которое устроило бы все стороны. Тем временем Россия продолжает наступление в Донецкой области, а Украина отчаянно стремится удержать свои позиции...