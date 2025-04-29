Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони после Четвертого межправительственного саммита Турция–Италия.

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Италия являются двумя важными союзниками по НАТО и что отношения между странами продолжают укрепляться: «Мы наблюдаем, как с каждым днем сотрудничество между Турцией и Италией развивается все больше», — заявил он.

По словам президента, Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Турции. Он напомнил, что цель — довести двусторонний торговый оборот до 40 млрд долларов: «Уверен, что заключенные сегодня соглашения помогут достичь этого показателя», — отметил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество и в области оборонной промышленности. По его словам, совместные проекты в этой сфере будут расширяться.

Эрдоган также выразил уверенность, что Италия сохранит поддержку стремлений Турции к членству в Европейском союзе.

Касаясь международной повестки, президент подтвердил решимость Турции способствовать мирным инициативам в регионе, особенно в Черноморском бассейне и на Ближнем Востоке.

«Уже два месяца в Газу не допускают даже гуманитарную помощь. Мы настаиваем на скорейшем восстановлении режима прекращения огня», — заявил он.

Эрдоган отметил, что Анкара и Рим продолжат работать над обеспечением стабильности в Ливии. В повестке сотрудничества также остаются вопросы восстановления Сирии, укрепления ее государственных институтов и защиты территориальной целостности страны.

В заключение президент сообщил, что пригласил Джорджию Мелони посетить Турцию. Он подчеркнул, что визит главы итальянского правительства будет способствовать дальнейшему углублению отношений.

Также Эрдоган напомнил, что Турция и Италия совместно примут чемпионат Европы по футболу 2032 года, что станет дополнительным свидетельством дружбы между странами.