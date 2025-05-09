ПОЛИТИКА
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Лондон вводит «крупнейший пакет санкций» против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего в истории страны пакета санкций против России, нацеленного на нефтяной «теневой флот»
Лондон вводит «крупнейший пакет санкций» против России
Кир Стармер / Reuters
9 мая 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 9 мая заявил, что Лондон вводит самый масштабный пакет санкций против России за всю историю. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Нельзя недооценивать угрозу, которую представляет Россия для национальной безопасности Великобритании. Чтобы усилить давление на (президента РФ Владимира) Путина, я объявляю о крупнейшем пакете санкций, который когда-либо вводился», — написал глава британского правительства.

По информации британских властей, новые ограничения нацелены на так называемый «теневой флот» — сеть российских танкеров, перевозящих нефть в обход санкций. Под ограничения попадут около 100 судов, на долю которых с начала 2024 года приходится экспорт нефтепродуктов на сумму свыше 24 млрд долларов.

В правительстве подчеркнули, что Великобритания впервые наложит санкции на такое количество судов, связанных с российским экспортом нефти — больше, чем любая другая страна.

Санкции стали частью политики Лондона по усилению давления на экономику России и подрыву ее доходов от нефтяного экспорта, финансирующих военные действия в Украине.

С января под руководством Великобритании действует система мониторинга Nordic Warden, предназначенная для слежения за активностью российского теневого флота и предотвращения инцидентов на морском дне. Поводом для активации системы стало повреждение крупного подводного кабеля в Балтийском море.

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