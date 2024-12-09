Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с заявлением на открытии «15-й конференции послов», организованной министерством иностранных дел. Он выразил надежду, что последние события в Сирии станут началом нового этапа, способствующего миру и стабильности в регионе.

«Мы всегда говорили, что устойчивый мир в Сирии возможен только через национальное согласие. Однако сирийский режим упустил предоставленные ему возможности, не прислушавшись к призывам нашего президента наладить диалог с народом», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что сейчас в Сирии начинается новый период, и Турция готова поддержать инклюзивное управление, где различные этнические и религиозные группы смогут жить в мире.

«Мы хотим видеть новую Сирию, которая будет поддерживать добрососедские отношения, вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Турция продолжит диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами», — заявил глава МИД.

Фидан также отметил, что Турция будет продолжать усилия по обеспечению безопасности возвращения сирийских беженцев и восстановлению страны.

«Когда все отвернулись от сирийского народа, Турция осталась с ним. Мы будем стоять рядом с нашими сирийскими братьями и в этот важный период. Считаем, что сирийский народ сумеет использовать эту золотую возможность», — подчеркнул министр.

Фидан заверил, что Турция будет активно работать над тем, чтобы Сирия больше не служила убежищем для террористических организаций, таких как ДАЕШ и PKK.

Министр отметил, что за 13 лет Турция проявила терпение и настойчивость в отстаивании своих позиций в Сирии, несмотря на трудности и критику.

«Сирийский конфликт показал, насколько важны долгосрочная дипломатия и сильная воля. Мы не только заботимся о собственной безопасности, но и искренне стремимся к миру и процветанию в нашем регионе», — заключил Хакан Фидан.