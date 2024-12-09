ТУРЦИЯ
2 min read
Хакан Фидан: «Мир в Сирии возможен через единство»
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что Турция готова содействовать созданию инклюзивного управления в Сирии и обеспечению ее территориальной целостности
Хакан Фидан: «Мир в Сирии возможен через единство»
Глава МИД Турции Хакан Фидан / AA
9 декабря 2024 г.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с заявлением на открытии «15-й конференции послов», организованной министерством иностранных дел. Он выразил надежду, что последние события в Сирии станут началом нового этапа, способствующего миру и стабильности в регионе.

«Мы всегда говорили, что устойчивый мир в Сирии возможен только через национальное согласие. Однако сирийский режим упустил предоставленные ему возможности, не прислушавшись к призывам нашего президента наладить диалог с народом», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что сейчас в Сирии начинается новый период, и Турция готова поддержать инклюзивное управление, где различные этнические и религиозные группы смогут жить в мире.

«Мы хотим видеть новую Сирию, которая будет поддерживать добрососедские отношения, вносить вклад в мир и стабильность в регионе. Турция продолжит диалог и сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами», — заявил глава МИД.

Фидан также отметил, что Турция будет продолжать усилия по обеспечению безопасности возвращения сирийских беженцев и восстановлению страны.

«Когда все отвернулись от сирийского народа, Турция осталась с ним. Мы будем стоять рядом с нашими сирийскими братьями и в этот важный период. Считаем, что сирийский народ сумеет использовать эту золотую возможность», — подчеркнул министр.

Фидан заверил, что Турция будет активно работать над тем, чтобы Сирия больше не служила убежищем для террористических организаций, таких как ДАЕШ и PKK.

Министр отметил, что за 13 лет Турция проявила терпение и настойчивость в отстаивании своих позиций в Сирии, несмотря на трудности и критику.

«Сирийский конфликт показал, насколько важны долгосрочная дипломатия и сильная воля. Мы не только заботимся о собственной безопасности, но и искренне стремимся к миру и процветанию в нашем регионе», — заключил Хакан Фидан.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us