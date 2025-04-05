Европейский союз и страны Центральной Азии договорились укрепить сотрудничество и вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам саммита «ЦА — ЕС», завершившегося 4 апреля в Самарканде. Документ опубликован на сайте Евросовета.

В заявлении подчеркивается растущая потребность в тесном взаимодействии между регионами, особенно на фоне усиливающихся двусторонних контактов и расширения региональной повестки.

«Центральная Азия и Евросоюз — традиционные партнеры. Сейчас востребованность в нашем взаимодействии только растет. Стратегическое партнерство должно быть наполнено конкретными решениями, проектами и программами», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул необходимость внедрения механизмов практической реализации достигнутых договоренностей.

Глава Евросовета Антониу Кошта отметил, что настал момент для нового этапа взаимодействия. По его словам, стороны должны углубить торговлю, укрепить региональные связи и взаимодействие между людьми.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в условиях глобальной нестабильности стороны посылают четкий сигнал: «Мы партнеры по выбору». Она сообщила о запуске инвестиционного пакета Global Gateway на сумму 12 млрд евро. Средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, сотрудничество в области критически важного сырья, цифровой связи, водных и энергетических ресурсов.

Участники саммита отметили прогресс в развитии Транскаспийского транспортного коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой. В рамках поддержки логистики и инфраструктуры принято решение о вложении 10 млн евро.

Лидеры Евросоюза также выразили поддержку стремлению Узбекистана и Туркменистана вступить во Всемирную торговую организацию. Они отметили растущую роль Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка в таких отраслях, как энергетика, транспорт, связь, водные ресурсы и критически важные материалы.

Итогом встречи стала Совместная декларация из 20 пунктов. В ней зафиксированы договоренности о стратегическом партнерстве, а также конкретные инициативы и проекты, направленные на укрепление сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии.