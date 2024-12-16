ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Турция призывает остановить незаконные действия Израиля
МИД Турции выступил с жестким осуждением решения Израиля о расширении незаконных поселений на оккупированных Голанских высотах
Турция призывает остановить незаконные действия Израиля
МИД Турции / МИД Турции
16 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило решение Израиля о расширении незаконных поселений на Голанских высотах, которые находятся под оккупацией с 1967 года. Анкара назвала этот шаг новым этапом в израильской стратегии расширения своих границ путем оккупации.

МИД Турции выразил обеспокоенность рядом действий Израиля. В их числе — нарушения Соглашения о разъединении войск от 1974 года, продвижение в зонах отчуждения на границе с Сирией и авиаудары по сирийской территории.

В заявлении отмечается, что такие действия Израиля серьезно подрывают усилия по установлению мира и стабильности в Сирии, а также усиливают напряженность в регионе.

Анкара призвала международное сообщество незамедлительно отреагировать на незаконные действия правительства Нетаньяху. Турция подчеркнула важность прекращения подобных шагов, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us