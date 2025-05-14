ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Американский президент заявил, что готов прервать плотный график в турне по Ближнему Востоку ради мирных переговоров в Турции и «спасения жизней»
Трамп пообещал бросить все ради встречи с Путиным и Зеленским в Стамбуле
Несмотря на плотный график поездки по странам Персидского залива, Трамп дал понять, что готов к гибкости ради результата / AP
14 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил, что готов прилететь в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной — при условии, что это реально поспособствует прекращению огня.

Несмотря на плотный график поездки по странам Персидского залива, он дал понять, что готов к гибкости ради результата.

«Он (президент РФ Владимир Путин) хотел бы, чтобы я был там, и это вполне возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы это узнаем», — цитирует слова Трампа Reuters, сказанные им по пути в из Саудовской Аравии в Катар.

«Но это не означает, что я не могу сделать это, чтобы спасти множество жизней, а потом — вернуться», — добавил президент США (цитата по агентству «Интерфакс).

Ранее Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с 15 мая. Владимир Зеленский ответил согласием и пообещал лично ждать российского президента в Турции. Он рассчитывает обсудить немедленное перемирие и обмен всех пленных.

Москва пока не раскрывает, кто представит ее сторону.

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