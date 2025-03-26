Россия и США согласовали 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В апреле Москва и Киев не будут атаковать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), трубопроводы, электростанции, сообщили в Кремле. Соглашение, действующее с 18 марта, было достигнуто на переговорах в Саудовской Аравии, но его официально приняли только 25 марта.

По данным Кремля, список защищенных объектов включает хранилища нефти и газа, линии электропередачи, гидроэлектростанции и атомные электростанции. Москва утверждает, что мораторий может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Украина, однако, обвиняет Россию в нарушении договоренностей. Президент Владимир Зеленский заявил, что удары продолжаются, несмотря на заявления Путина. Киев также передал Вашингтону перечень критически важных объектов, требующих особой защиты. Однако от США не было какой-либо реакции.

Одновременно Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на российские объекты в Краснодарском крае и подчеркнуло, что это Киев нарушает условия соглашения.

Американские чиновники, комментируя договоренности, заявили, что прекращение атак на энергетику может стать шагом к более широким переговорам. Белый дом подчеркивает, что США заинтересованы в снижении эскалации и защите ключевой инфраструктуры обеих стран. Однако остается неясным, сможет ли соглашение предотвратить дальнейшие удары.

Московские власти стремятся остановить украинские удары по своей нефтегазовой отрасли, которая остается важнейшим источником валютных доходов для страны. Вашингтон, в свою очередь, пообещал помочь России восстановить доступ к мировым рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений, а также снизить расходы на морское страхование.

Будет ли этот мораторий соблюдаться или станет очередным недолговечным соглашением — у сторон есть 30 дней, чтобы в этом убедиться.



