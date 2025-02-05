ВОЙНА В ГАЗЕ
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«План Трампа по захвату Газы неприемлем и не подлежит обсуждению»
Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил в эфире программы Editör Masası агентства «Анадолу», где прокомментировал текущие события в регионе и мире
«План Трампа по захвату Газы неприемлем и не подлежит обсуждению»
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5 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан жестко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о планах взять Газу под контроль. «Это абсолютно неприемлемо. Весь палестинский вопрос начался именно из-за подобных идей. Выселение палестинцев из Газы не может быть предметом обсуждения», — заявил он в эфире агентства «Анадолу».

Фидан отметил позитивные изменения в диалоге с сирийскими властями, подчеркнув, что на встрече президента Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским лидером Ахмедом Шара обсуждалась ликвидация угрозы со стороны YPG. «Аш-Шара четко дал понять, что Сирия либо выдворит, либо ликвидирует всех боевиков PKK/YPG», — сказал министр.

По его словам, Турция, Ирак, Иордания и Сирия создадут совместный механизм для борьбы с террористическими угрозами, а первая встреча по этому вопросу пройдет в Иордании.

Фидан выразил обеспокоенность возможным возобновлением боевых действий в Газе после обмена пленными и подчеркнул, что Турция продолжает добиваться беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи в сектор.

«Мы не позволим лишить палестинцев их родины. Израиль должен понять: Газа — это Палестина, и любое насильственное переселение ее жителей неприемлемо», — подытожил глава МИД Турции.

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