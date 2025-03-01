ТУРЦИЯ
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Турция наращивает активность ради мира
Дипломатическая активность Анкары резко возросла в рамках усилий по прекращению российско-украинского конфликта. Глава МИД Хакан Фидан примет участие в ключевой встрече в Лондоне
Турция наращивает активность ради мира
Хакан Фидан / AA Archive
1 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по поручению президента примет участие во встрече по Украине, которая состоится 2 марта 2025 года в Лондоне. Дипломатическая активность Турции в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта значительно возросла за последнее время.

18 февраля 2025 года президент Турции принял в стране украинского лидера Владимира Зеленского. Министр Фидан также провел встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым - сначала 20 февраля на полях встречи глав МИД G20 в Йоханнесбурге, а затем 24 февраля в Анкаре.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля Фидан встретился с госсекретарем США Марко Рубио и специальным представителем президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлоггом.

Ожидается, что на предстоящей встрече в Лондоне министр Фидан обсудит последние инициативы президента США Трампа, направленные на переговорное решение конфликта, и представит потенциальный вклад Турции в мирный процесс. Он подчеркнет усилия Турции по достижению справедливого и прочного мира и подтвердит поддержку Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Фидан также акцентирует готовность Турции, которая в марте 2022 года уже была площадкой для прямых переговоров между Россией и Украиной, вновь выступить в этой роли. Он отметит, что обеспечение долгосрочной безопасности, экономического благосостояния и стабильности в регионе должно стать общей целью всех сторон.

Лондонская встреча пройдет под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Помимо Турции, на нее приглашены представители Украины, Германии, Франции, Италии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии, а также НАТО и ЕС.

Встреча является продолжением серии европейских консультаций, начавшихся после прямых контактов президента США Дональда Трампа с лидерами России и Украины 12 февраля 2025 года и последующей встречи глав МИД США и России 18 февраля в Эр-Рияде.

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