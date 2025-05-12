ТУРЦИЯ
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Ильхам Алиев поздравил Турцию
Азербайджанский лидер поздравил Турцию в связи с решением террористической организации PKK о самороспуске и разоружении, назвав это триумфом политики президента Эрдогана
Ильхам Алиев поздравил Турцию
Ильхам Алиев / Reuters
12 мая 2025 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Турцию с решением террористической организации PKK о роспуске и сложении оружия.

В своем сообщении в соцсетях президент Алиев выразил искренние поздравления всему турецкому народу и особенно президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю принятого решения.

«Это развитие, являющееся важным этапом на пути к достижению цели «Турция без террора», объявленной моим дорогим братом, представляет собой победу решительной политики, проводимой в стране, сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер пожелал турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения и подтвердил свою поддержку.

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