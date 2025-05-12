Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Турцию с решением террористической организации PKK о роспуске и сложении оружия.

В своем сообщении в соцсетях президент Алиев выразил искренние поздравления всему турецкому народу и особенно президенту республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю принятого решения.

«Это развитие, являющееся важным этапом на пути к достижению цели «Турция без террора», объявленной моим дорогим братом, представляет собой победу решительной политики, проводимой в стране, сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности», — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер пожелал турецкому государству и народу успехов в полной реализации принятого решения и подтвердил свою поддержку.