ВОЙНА В ГАЗЕ
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Смотрич требует полностью разрушить Газу
Министр финансов Израиля заявил, что Газа будет стерта с лица земли, а всех палестинцев массово депортируют
Смотрич требует полностью разрушить Газу
Израильские удары по Газе / Reuters
7 мая 2025 г.

Глава Минфина Израиля радикальный политик Бецалель Смотрич заявил, что сектор Газа будет «полностью разрушен», а палестинцы «массово покинут» территорию и переселятся в третьи страны. Эти заявления вызвали волну тревоги в международном сообществе, усмотревшем в них признаки этнической чистки.

Заявление Смотрича прозвучало на следующий день после того, как кабинет безопасности Израиля утвердил новую фазу вторжения в Газу под названием «Колесницы Гидеона». Она предусматривает полную оккупацию сектора Газа и последующее удержание этой территории. Один из израильских чиновников охарактеризовал это как «окончательный захват сектора».

Резкая риторика вызвала международное осуждение. Министр по делам Ближнего Востока Великобритании Хамиш Фалконер заявил: «Мы категорически против расширения израильской операции. Любая попытка аннексии территории Газы неприемлема».

На фоне этого напряжения ХАМАС объявил об отказе от участия в переговорах о перемирии и обвинил Израиль в ведении «голодной войны» против мирного населения. 

«Нельзя говорить о прекращении огня, пока в Газе продолжается война на уничтожение», — заявил представитель ХАМАС Басем Найим.

Пресс-секретарь армии Израиля Эфи Дефрин подчеркнул, что операция будет сопровождаться «перемещением основной массы населения» в более безопасные зоны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху повторил это в видеообращении, заявив, что перемещение будет осуществлено «в целях их защиты». 

Однако никаких безопасных зон нет, предупреждает ООН. Более 2 млн населения Газы хотят переселить на крошечный участок земли в районе Рафаха.

Однако Смотрич пошел еще дальше, открыто заявив, что, по его замыслу, палестинцы будут не просто эвакуированы, а навсегда покинут Газу.

«Мирное население будет направлено в гуманитарные зоны, свободные от ХАМАС, а оттуда начнется массовый выезд в третьи страны», — озвучил свой план министр.

Соседи Израиля — Египет и Иордания — категорически отказались принимать беженцев, утверждая, что это сделает их соучастниками этнической чистки.


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