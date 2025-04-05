Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины провести расследование утечки конфиденциального проекта соглашения между Киевом и Вашингтоном. Документ предполагает предоставление американским компаниям приоритетного доступа к добыче всех полезных ископаемых на территории Украины.

Как сообщает Financial Times, расследование охватывает сотрудников различных ведомств. Некоторых проверяют с использованием полиграфа. Точное число допрашиваемых не раскрывается.

В СБУ заявили, что действуют в рамках закона и не комментируют оперативную деятельность. Офис президента отказался от комментариев.

Поводом для расследования стала публикация депутата Ярослава Железняка от 26 марта. Он обнародовал копию документа. Уже на следующий день Financial Times получила собственный экземпляр и опубликовала ключевые положения.

28 марта Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, заявив: «Мне интересно, кто передает эту информацию».

Утечка произошла на фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном. Речь идет об условиях нового соглашения по стратегическим ресурсам и энергетической инфраструктуре. Обновленный проект, предложенный администрацией Трампа, радикально отличается от февральской версии, согласованной ранее.

После встречи Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Белом доме предыдущий вариант соглашения был отменен.

Киев негативно воспринял предложенные изменения. В новой редакции отсутствуют гарантии безопасности для Украины. Также документ предполагает создание совместного наблюдательного совета, который будет контролировать доходы от добычи нефти, газа и других ресурсов на всей территории страны.

Украинская сторона опасается, что это приведет к передаче контроля над стратегическими активами американским структурам. В дополнение соглашение предполагает перевод военной помощи США в формат кредитов с обязательным возвратом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что инвестиции в минеральную сферу Украины сами по себе являются сдерживающим фактором против России. Однако в Киеве такую логику не принимают.

Зеленский уже публично отверг предложенные условия. В ответ Дональд Трамп обвинил его в попытке сорвать сделку и пригрозил «большими проблемами» в случае отказа от подписания.