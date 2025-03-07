ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ОДКБ вмешается в украинский конфликт?
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов предупредил, что отправка западных военных в Украину создаст опасную ситуацию в регионе
ОДКБ вмешается в украинский конфликт?
Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов / User Upload
7 марта 2025 г.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что размещение западных контингентов в Украине приведет к дестабилизации ситуации в регионе. В интервью «Известиям» он подчеркнул, что подобные обсуждения ведутся в европейских столицах не впервые, однако на практике такие шаги до сих пор не предприняты.

«Причина в том, что это может создать опасную ситуацию в масштабах региона. К тому же едва ли население европейских стран, уставшее от нарастающих негативных явлений в экономике и социальной сфере, одобрит такое решение своих правительств. Ведь это дополнительным бременем ляжет на плечи общества, даже в том случае, если эти контингенты не будут задействованы в наступательных операциях, а станут, к примеру, выполнять полицейские или наблюдательные функции», — отметил Тасмагамбетов.

Генсек ОДКБ добавил, что организация готова предложить различные формы помощи в пределах своих уставных документов, если соответствующий запрос поступит. Позже пресс-секретарь организации Наталья Харитонова уточнила, что помощь может быть оказана любой стране, обратившейся за поддержкой.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд стран Евросоюза и их союзников готовы направить военные контингенты в Украину. По его словам, такое присутствие может стать гарантом безопасности после подписания мирного соглашения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также поддержал эту идею. В Москве высказались против таких инициатив. Заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал размещение европейских войск в Украине шагом к эскалации.

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