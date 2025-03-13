ПОЛИТИКА
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От Трампа приехали в Москву
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Россию для переговоров с Кремлем о прекращении огня в Украине
От Трампа приехали в Москву
/ AP
13 марта 2025 г.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для представления плана 30-дневного прекращения огня в Украине. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее российские СМИ сообщили, что самолет, связанный с Уиткоффом, приземлился в одном из московских аэропортов. По данным «Интерфакс», спецпредставитель США прибыл в Россию из Катара, где 12 марта участвовал в переговорах по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС.

11 марта Уиткофф входил в состав американской делегации на переговорах с Украиной в Джидде, Саудовская Аравия. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие, в ответ Вашингтон возобновил поставки вооружений и обмен разведданными, ранее приостановленный администрацией Трампа.

Белый дом подтвердил, что целью визита Уиткоффа в Москву является «призыв России присоединиться к плану прекращения огня». Пресс-секретарь Каролин Левитт сообщила, что визит продлится с 12 по 16 марта, однако не уточнила, с кем именно он встретится.

По данным Bloomberg, ожидается, что Уиткофф проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В среду Кремль заявил, что прежде чем комментировать предложенное перемирие, ожидает больше деталей из Вашингтона.

Президент России ранее заявлял, что Москва не заинтересована во «временной передышке» для Украины, так как это позволит Западу усилить поставки вооружений. Источники Reuters утверждают, что Кремль вряд ли согласится на перемирие в нынешнем виде и может затянуть переговоры в попытках добиться более выгодных условий.

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