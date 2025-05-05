Власти Узбекистана заявили о тревоге по поводу нарушений прав своих граждан в России. Об этом стало известно после встречи замминистра иностранных дел Бобура Усманова с послом РФ Олегом Мальгиновым, прошедшей 2 мая в Ташкенте.

Усманов подчеркнул, что речь идет о систематических притеснениях трудовых мигрантов. По его словам, это нарушает их основные права и свободы, которые должны гарантироваться российскими законами.

«Была подчеркнута необходимость тщательного изучения поднятого вопроса и доведения озабоченности узбекской стороны до компетентных органов Российской Федерации», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что регулярные консультации с российской стороной помогают защищать интересы граждан. Также обсуждаются меры по переносу части разрешительных процедур в Узбекистан, языковой и профессиональной подготовке мигрантов, а также обеспечению законности на территории РФ.

Стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере миграции и защите прав граждан на территориях обеих стран.

Отдельно в МИД обратили внимание на необходимость «эффективного взаимодействия» с российскими структурами.

Российское посольство в Ташкенте не сообщало о вызове посла. В день встречи оно лишь перепостило памятку для иностранцев, в которой говорится, что «Россия — страна, в которой хочется жить и работать».

На следующий день посольство проинформировало о телефонном разговоре президентов России и Узбекистана. Шавкат Мирзиёев подтвердил, что примет участие в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.